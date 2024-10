Winter svela: "Nel 1996 potevo andare alla Juventus..."

Aron Winter ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del mancato passaggio in bianconero.

Aron Winter, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Il Messaggero: “Volevo vincere subito. Sentivo che la Lazio stesse crescendo, ma ancora non era pronta per lottare per lo scudetto. Infatti ci vollero due o tre stagioni per farle spiccare il volo. Potevo anche andare alla Juve, ma quando mi arrivò l’offerta dell’Inter pensai che fosse una squadra più pronta. Vincemmo la Coppa Uefa, battendo proprio la Lazio in finale, poi lottammo fino all’ultimo per il tricolore, nell’anno del famoso Juventus-Inter di Ronaldo. Avevo una gran sintonia con tutti. Signori, Di Matteo, Bosksic, Orsi, Marcolin, Favalli e ovviamente quel matto di Gascoigne. Con noi sbocciò anche Nesta. Gol? Ricordo proprio quello con il Napoli nella gara che ci riportò in Europa, uno ad Ancona sotto la neve. Diciamo che ero uno dei primi centrocampisti che amava inserirsi in attacco con continuità. Ed è il motivo per il quale ho segnato tanto”.

Sulla Serie A del tempo

“Allora la serie A era il miglior campionato del mondo. Solo i migliori in assoluto potevano giocarci, ogni squadra poteva tesserare due stranieri, c’era una scelta selettiva. Affermarsi in Italia voleva dire essere davvero un campione. Erano sedici anni che la Lazio non giocava le coppe europee. Ricordo la grande attesa e quel Lazio-Napoli, con lo stadio pieno e l’entusiasmo…”.