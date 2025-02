Vucinic: "Che ricordi il primo Scudetto. Sui tifosi..."

Mirko Vucinic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del primo Scudetto.

Mirko Vucinic, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sul canale di Madama: “La Vecchia Signora e i suoi tifosi li ho impressi nella mente e nel cuore, tornare qui ha risvegliato tutte le splendide emozioni che ho vissuto in questo club e in questo stadio. Tutti sappiamo quanto sono importanti i tifosi per la squadra, quanto possono aiutare i giocatori in qualsiasi momento e anche fare la differenza con il calore del loro supporto che, vi assicuro, si percepisce in una maniera che è complicato descrivere. Non dimenticherò mai quella prima rete con la maglia bianconera realizzata proprio a casa, all’Allianz Stadium. Giocavamo contro il Bologna, Pirlo mi servì quell’assist repentino in area di rigore… Indimenticabile per me, ricordo ancora tutto benissimo ed è una sensazione che porterò sempre con me”.

Sugli assist

"Si è vero, ho fatto anche diversi assist però da attaccante, da numero 9 qual ero, ho sempre preferito il gol al passaggio vincente. In ogni caso era molto soddisfacente anche mettere i compagni nelle condizioni migliori per andare a segno. Con questi colori addosso ho vinto il mio primo Scudetto dopo tanti anni passati in Italia, una gioia e una soddisfazione che mi porterò dietro per sempre".