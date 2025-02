Juve Next Gen, contratto fino al 2029 per Gomes. Garofani torna dal prestito

La Juve ha annunciato due operazioni di mercato per la formazione Next Gen: i comunicati del club bianconero

La Juve ha annunciato l’acquisto e il conseguente rinnovo di un giocatore della Juve Next Gen. Ecco il comunicato: “Pedro Felipe De Jesus Gomes diventa un giocatore della Juventus Next Gen a titolo definitivo, prolungando il suo contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2029. Il difensore brasiliano classe 2004, arrivato a Torino dal Palmeiras nel gennaio 2024, è alle prese dallo scorso novembre con il recupero fisico a seguito di un infortunio al legamento crociato anteriore: nel suo primo anno con la Juventus Next Gen ha raccolto 19 presenze complessive tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie C. E ora la famiglia bianconera attende il suo ritorno in campo: congratulazioni Pedro Felipe!”.

Juve, ritorno alla Next Gen per Garofani

Ritorno a Torino, invece, per Garofani: “Si conclude l’esperienza in prestito al Monopoli per Giovanni Garofani, che torna alla Juventus Next Gen dopo avere trascorso i primi sei mesi della stagione con la squadra pugliese. Portiere classe 2002, Giovanni è arrivato a Torino nel 2018 ed è cresciuto nelle Giovanili bianconere, con cui ha giocato sia in Under 17 che con la Primavera, prima di approdare alla Next Gen con la quale ha esordito il 15 settembre 2021 contro la FeralpiSalò in Coppa Italia Serie C. Più volte convocato anche in Prima Squadra – senza mai esordire –, Garofani è stato costretto a fermarsi causa infortunio nel settembre 2023, dopo avere preso parte alla prima gara di campionato della Next Gen della stagione 2023/2024, in trasferta contro il Pescara. Dopo avere recuperato dal lungo stop, negli ultimi mesi ha fatto parte della rosa della squadra pugliese, inserita nello stesso Girone C di Serie C di cui fanno parte anche i bianconeri. Bentornato, Giovanni, ci vediamo in campo!“. Nel frattempo la Juve lavora alla cessione di Vlahovic nel 2026: scelto il sostituto <<<