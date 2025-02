Altro che Juve, Araujo: “Ho sempre saputo di volere il rinnovo”

Le parole del difensore centrale del Barcellona Araujo, a lungo cercato dalla Juve nel corso dell'ultimo mercato invernale

In periodo di mercato sono sempre tanti i nomi accostati a una grande squadra come la Juve. Lo scorso gennaio i bianconeri avevano disperato bisogno di un difensore centrale e tra i giocatori che hanno orbitato attorno alla Vecchia Signora c’era anche Araujo. Il difensore del Barcellona è stato a lungo cercato da Giuntoli ma alla fine ha deciso di rinnovare con il club blaugrana. Per questo la Juve ha poi cambiato obiettivo, andando a prendere Renato Veiga dal Chelsea e Kelly dal Newcastle.

Juve, le parole di Araujo

Intervenuto in conferenza stampa il difensore centrale uruguagio del Barcellona ha spiegato: "Ho sempre saputo cosa volevo e sono rimasto tranquillo durante le trattative. Sono contento di aver rinnovato. Ho sempre dimostrato quanto sia importante per me essere qui e darò la vita per questo club. Il fatto che il contratto sia lungo, fino al 2031, ne è la dimostrazione. Abbiamo fatto tutti un grande lavoro e ora mi sento apprezzato. Ho sempre avuto chiaro che volevo restare. Sono un giocatore importante in questa squadra e sono felice di continuare per molti anni".