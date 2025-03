Volpi: “Juve? Bisogna interrogarsi sul futuro di Giuntoli”

Jacopo Volpi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Giuntoli, anche lui in discussione.

Jacopo Volpi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Profilo ideale per la Roma? Secondo me Allegri, perché dato che la Roma farà una buona squadra e non pazzesca, e allenare a Roma serve tanto più di essere un buon allenatore. Con una squadra media può fare grandi cose. Io però credo che non venga, è abbastanza vicino al Milan. Una corrente del Milan vorrebbe lui. E occhio, che appena si sbaglieranno due partite partiranno le frasi ‘Ma non era meglio tenersi Ranieri?’. E sarà un problema questo, per qualsiasi allenatore. Sarri? E’ molto bravo, aveva già firmato con la Roma tempo fa ma non se ne fece nulla. Lui verrebbe”.

Su Giuntoli

"Io credo che la Juve si interroghi se andare avanti con Giuntoli o meno, è questa la priorità. Su Mancini dico che sarebbe l'uomo giusto, che sta pagando un po' quanto accaduto con la nazionale, un errore che ha anche ammesso".