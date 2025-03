Juve, i bianconeri impegnati oggi in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sosta delle Nazionali.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Giornata ricca di sfide per i tanti giocatori bianconeri che in questi giorni sono stati convocati dalle rispettive Nazionali: in questo giovedì 20 marzo 2025, con la sfida in Under 21 tra Jonas Rouhi e Samuel Mbangula nel match in programma tra Svezia e Belgio alle ore 16. Il grande appuntamento poi è in serata con la UEFA Nations League: alle ore 20:45 in campo la Francia di Randal Kolo Muani contro la Croazia, la Serbia di Dusan Vlahovic che affronterà l’Austria, l’Olanda di Teun Koopmeiners affronta la Spagna, mentre la Turchia di Kenan Yildiz se la vedrà con l’Ungheria”.

Le altre partite in programma

“Sempre allo stesso orario, il Portogallo di Francisco Conceicao e Renato Veiga sfida la Danimarca, mentre l’Italia di Federico Gatti e Andrea Cambiaso affronta la Germania. Infine, a mezzanotte, semifinale di Concacaf Nations League che vedrà Weston McKennie e Timothy Weah impegnati con la nazionale USA nella partita contro Panama. IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE PER GIOVEDÌ 20 MARZO Svezia – Belgio U21 Croazia – Francia Austria – Serbia Olanda – Spagna Turchia – Ungheria Danimarca – Portogallo Italia – Germania USA- Panama”. Intanto ecco le parole di Marchetti<<<