Vlahovic: “Vestire la maglia della Juventus è un privilegio speciale”

Vlahovic ha parlato delle emozioni sentite nel vestire la maglia della Juventus: per l'attaccante, rappresentare i bianconeri è un privilegio

Protagonista all’evento Junior Reporter, l’evento di incontro con venti Junior Member della Juventus, l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha risposto a diverse loro domande. Ecco alcune delle sue parole: “Quando ero piccolo preferivo sicuramente andare a calcio che a scuola. Mia madre preferiva che andassi a scuola. Per un po’ ho fatto entrambi, poi mi sono concentrato sul calcio. Ho cominciato a otto anni, come voi. Da piccolo uno dei miei giocatori preferiti era Cristiano Ronaldo. Del Piero non era il mio preferito. Quando ho vestito per la prima volta la maglia della Juve ho provato una grandissima felicità e un grandissimo onore e privilegio. Fare parte della storia di questo glorioso e grandioso club è una cosa speciale che non dimenticherò mai”.

Vlahovic: “Bremer il difensore più forte. Legato al gol in Coppa Italia”

Il calciatore ha anche detto: "Il difensore più forte che ho incontrato è sicuramente Bremer. Ci sono stati tanti forti, ma quello che non dico mi ha dato più fastidio, ma che è difficile giocarci contro è Bremer. Come affronto i momenti difficili? Bellissima domanda. Ci sono tante cose che puoi fare, ma la medicina più efficace è fare gol. Quello a cui sono maggiormente legato è quello in finale di Coppa Italia dell'anno scorso. Anche il primo in Champions, ma visto che abbiamo vinto trofeo ed il primo con la Juventus diciamo che sono molto legato".