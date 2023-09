Vlahovic, Rabiot e non solo: la Juve pensa a 9 rinnovi

Partiamo dalle trattative più importanti. L'obiettivo principali della Vecchia Signora è blindare i propri campioni e per questo Giuntoli si prepara a trattare con Vlahovic, Rabiot e Chiesa. Loro tre sono le punte di diamante della Juve che i bianconeri non vogliono farsi sfuggire. A loro si aggiungono Szczesny, Gatti, Iling-Junior e Kean per cui invece non c'è la stessa urgenza.