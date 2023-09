Juve, Pogba in Arabia? L’agente Cohen: “Profilo interessante, ma…”

Questa estate molti grandi campioni hanno lasciato l'Europa per trasferirsi in Arabia, ma non Lukaku: "A volte ci sono delle situazioni che non capisci sino in fondo. Credo che Romelu sia felice alla Roma adesso, ma mai dire mai. Nessuno conosce il futuro. E qualora dovessi ricevere una sua telefonata, vedremo come agire".