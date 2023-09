Juve, Marocchino: “Sorpreso dalla permanenza di Vlahovic”

Per l'ex calciatore bianconero il fatto che la punta serba sia rimasta alla Juventus sarebbe addirittura sbalorditivo: "La conferma di Vlahovic è la mossa più sorprendente del mercato. Hanno provato a mandarlo via in tutti i modi, ma delle volte può essere anche una fortuna. Di Lukaku non mi piacciono alcuni atteggiamenti non adatti al gioco del calcio".