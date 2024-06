Vlahovic: “Non voglio paragonarmi a Kane, lui gioca da 15 anni”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del paragone con Kane.

Dusan Vlahovic, calciatore della Juve, ha detto la sua dal ritiro della Nazionale. Ecco le sue parole: “Pensiamo partita per partita, ora pensiamo a superare il girone e poi vedremo. È il palcoscenico più grande possibile, soprattutto per i giovani, è il primo Europeo per me e quindi è molto significativo. Siamo qui dopo 24 anni, faremo del nostro meglio per andare avanti. L’Inghilterra è una delle migliori squadre del torneo, sarà molto difficile. Sfida con Kane? Ha segnato 53 gol la scorsa stagione, non voglio paragonarmi a lui. Gioca da 15 anni a ottimi livelli, è uno degli attaccanti migliori. Per me è un’occasione, gioco senza pressioni. Tutti si aspettano che l’Inghilterra vinca il torneo cercherò di ottenere il massimo nel calcio, ovviamente lui è un punto di riferimento”.