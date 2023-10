Vlahovic-Juve, si tratta per il rinnovo: a breve l’incontro con l’agente

La Juve si prepara a trattare il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: in programma in settimana un incontro con l'agente

Nonostante qualche problemi fisico di troppo e una forma al momento non eccellente, la Juve punta ancora con forza su Dusan Vlahovic. Per questo il club bianconero è pronto a trattare per il rinnovo: in programma un incontro con l'agente del bomber serbo.