Juve, Vlahovic non convince: il serbo è ancora fuori condizione

Non la miglior prestazione per Vlahovic contro il Verona: l'attaccante della Juve non è ancora al meglio della condizione

Dopo essere stato fuori a lungo a causa di alcuni problemi fisici, contro il VeronaVlahovic è finalmente tornato in campo. La prestazione dell'attaccante serbo non ha però convinto a pieno, quasi mai pericoloso per la difesa avversaria.

Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 5,5: "Ha diverse occasioni ma non le sfrutta al meglio. Non è ancora al top".

Allegri in conferenza stampa ha spiegato: "Stasera ha fatto una buona partita tecnicamente, deve migliorare la condizione perché era da tanto fermo. Nell’arco di un’annata ci sono momenti in cui si sta peggio, sta a me valutare chi sta meglio e chi far giocare".

