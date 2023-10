Juve, Locatelli vuole il rinnovo: “Spero che la questione si risolva presto”

Ennesima prestazione di livello per Manuel Locatelli con la maglia della Juve , che dopo il gol vittoria contro il Milan è stato fondamentale anche contro il Verona.

Il centrocampista italiano è sempre più al centro del gioco bianconero , tanto che la dirigenza ha già cominciato a pensare al rinnovo . Dopo Gatti l'ex Sassuolo potrebbe essere il prossimo in lista .

Intervistato da Sportitalia al termine della partita Locatelli ha ammesso: "Spero si risolva presto la questione del rinnovo, lo vogliamo fortemente sia io che la Juventus". Come dice il proverbio, i matrimoni si fanno in due: in questo allora il rinnovo è solo questione di tempo.