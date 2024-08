Juve, Della Valle: “Critiche a Vlahovic persino dopo il Como…”

Della Valle ha parlato della punta della Juve, Vlahovic: per la giornalista, il calciatore sarebbe bersagliato spesso da critiche eccessive

Attraverso il suo canale YouTube, Fabiana Della Valle ha parlato della Juventus reduce dal successo in Serie A contro l’Hellas Verona. Tra i temi del video, il contributo di Dusan Vlahovic. In particolare, la Juventus ha voluto sottolineare la prova del giocatore, ritornando anche a quella contro il Como. La tesi della giornalista sarebbe che la punta serba sarebbe spesso ingiustificatamente criticata anche di fronte a prove obiettivamente positive.

Le parole di Della Valle

Ecco cosa ha detto: “Non concede veramente nulla, attacca, gioca sempre in avanti, i giocatori sono belli da vedere e si divertono. Si vede che hanno proprio il piacere negli occhi. Poi vogliamo parlare di Vlahovic perché vabbè se lo merita. Ho visto critiche anche dopo la partita contro il Como, quando aveva preso due pali e gli era stato annullato un goal. Io non lo so come si fa a discutere Vlahovic, ma sembra comunque un altro giocatore”.