News Juve, allarme Vlahovic: “Sta circolando questa voce”

La Juventus vorrebbe vedere qualcosa in più dal proprio bomber. In questo senso, le voci che circolano, sono molto chiare

La Juventus non batte l’Empoli e si pone delle domande. Noi qualche risposta ce la siamo data e crediamo che prima di ogni cosa bisognerà mantenere la calma. E’ un qualcosa di oggettivamente chiaro: Thiago Motta può far bene ma di certo (come nessuno di noi) non può fare miracoli. Le notizie che circolano in queste ore nel mondo Juve sono tutto, tranne che utili. Spesso esagerate, spesso inventate. Come quelle che parlavano di uno spogliatoio triste al termine della partita contro l’Empoli. Una balla. Come – appunto – trasformare la rabbia per non aver vinto in tristezza. Ma va bene così, la Juventus è abituata. Discorso diverso, invece, è quello che riguarda Vlahovic. Sul giocatore bianconero, infatti, qualche voce l’abbiamo raccolta anche noi.

La Juventus tra calciomercato e Vlahovic

In società – come noto – c’è la volontà di rinnovargli il contratto e di farlo prolungandolo fino al 2028. Ovviamente spalmando lo stipendio da 12 milioni di euro l’anno, considerato troppo alto. Di fatto, su questo, ancora si tratta. E dunque per ora, Dusan prende ancora 1 milione di euro al mese. Motivo per cui l’allarme è già scattato.

C’è la necessità di buttarla dentro, di segnare. Anche per giustificare quello stipendio da urlo che Vlahovic prende. Dusan lo sa ed è a conoscenza della necessità di fare gol. E di farne parecchi. Allo stesso tempo, per ora, sembra essersi affievolito dopo una buona partenza. Anche per questo – è una voce che ci risulta essere fondata – Giuntoli starebbe accelerando per capire la fattibilità dell’operazione che vorrebbe portare Jonathan David a Torino. Si vedrà, insomma. Ma Dusan, deve correre. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: sta circolando una voce molto grossa in relazione al calciomercato <<<