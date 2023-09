Juve, Kostic contro Cambiaso: l’italiano resta favorito

Con l'esterno italiano in campo la Juve gioca meglio ed è più pericolosa: il ballottaggio con Kostic continua

Il ballottaggio sulla fascia sinistra della Juve continua, con Cambiaso e Kostic pronti a combattersi la maglia da titolare. Dopo le prime tre giornate, però, l'esterno italiano sembra essere il favorito . Anche contro l'Empoli, infatti, l'ex Bologna è stato più incisivo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.

Il voto dato a Kostic è infatti un 5,5 : " Titolare dopo aver collezionato zero minuti nelle prime due partite, il debutto non convince. Batte l’angolo del gol del vantaggio e ruba un paio di palloni, ma è troppo monotematico".

6 invece per Cambiaso: "Più vivace e più vario rispetto al collega serbo, è subito pericoloso con un tiro-cross. In più quando c’è lui in campo Chiesa rende meglio: tatticamente è utile e molto prezioso".