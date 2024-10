Viviano: “Consigliai a Perin di scegliere la Juventus”

Emanuele Viviano ha parlato del portiere Mattia Perin: l'ex calciatore ha affermato di aver consigliato al tempo il suo approdo alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Emanuele Viviano ha parlato del portiere della Juventus fresco di rinnovo, Mattia Perin. L’ex estremo difensore avrebbe svelato un retroscena che riporterebbe alla firma del primo contratto del portiere con i bianconeri. Ecco le sue parole: “Di Gregorio ha fatto due campionati a Monza e un inizio ottimo alla Juventus, può diventare meglio di Perin. Quando lo voleva la Juve mi chiamò e gli consigliai di andare perché nel nostro ruolo, a differenza degli altri ruoli, i treni passano una volta. Tu puoi essere tanto bravo ma bisogna trovare qualcuno che ti vuole, magari come all’epoca mia all’Inter, Julio Cesar, alla Juve, Buffon e alla Roma, Alisson. Ha trovato Szczesny che è inutile che lo sto a giudicare, è di altissimo livello.

Viviano: “In Italia, Perin titolare quasi ovunque”

L’ex calciatore ha proseguito: “Però Perin, escludendo Inter e Milan perché hanno già un portiere non perché è più bravo, gioca dovunque in Italia. La Roma no perché ha un portiere giovanissimo. Nella Lazio, Perin al posto di Provedel? Magari non lo fai perché Provedel ha fatto bene. Io pregavo che andasse alla Fiorentina, poi è arrivato De Gea e sono contentissimo”.