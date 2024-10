Perin dopo il rinnovo: “Ci toglieremo tante soddisfazioni insieme”

Mattia Perin, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del rinnovo appena firmato.

Mattia Perin, calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo il rinnovo con i bianconeri fino al 2027. Ecco le sue parole su Instagram: “Ciao a tutti cari tifosi bianconeri. Sono contento di comunicarvi che ho rinnovato il mio contratto fino al 2027, sperando di toglierci ancora tante soddisfazioni insieme. A presto ci vediamo allo Stadium”.

Il comunicato della Juve

“Ora, infatti, è scritto nero su bianco: Mattia Perin proseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni. Mattia è bianconero dal 2018 ed eccezione fatta per una parentesi di un anno e mezzo – dal gennaio 2020 all’estate del 2021 – in prestito al Genoa, ha sempre difeso i nostri pali con carisma e impegno nelle 51 gare in cui è stato chiamato in causa, ma la sua importanza è sempre andata anche oltre il campo. Da quando è tornato a vestire definitivamente i nostri colori ha portato con sé – oltre alla sua indubbia esperienza e al suo importante bagaglio tecnico – tutto il suo carisma. Il suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve. E per questi motivi, e tanti altri, noi siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme. Congratulazioni, Mattia!”.