Virdis: “La Juve rincorre a piccoli passi il vertice della classifica”

Paolo Virdis ha fatto una panoramica sul momento di diverse squadre di Serie A: per la Juve, l'ex attaccante ha espresso giudizi positivi

Intervistato a 1 Football Club, Paolo Virdis, ex attaccante di Juventus e Milan, ha fatto una panoramica sul momento in stagione di diverse squadre di Serie A. Sulla squadra bianconera, si è espresso così: “Quella della Juve è una rincorsa a piccoli passi verso le parti alte della classifica. Forse ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto da qualche giocatore su cui la Juve ha investito molto. Ma la posizione in classifica ora è tutto sommata positiva”. Invece, sui rossoneri ha aggiunto: “È una situazione complicata, nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. Agli errori societari si sommano quelli continui in campo. Giocatori che prima davano certezze assolute ora sono irriconoscibili. Ad esempio di Maignan: è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni e ora anche lui è entrato in un vortice di insicurezza. È difficile vedere uno spiraglio”.

Virdis: “Ibra? Non so che ruolo ricopra. Per Gimenez presto per giudicare”

Sempre sul Milan, l’ex calciatore ha spiegato: “Sinceramente non so che tipo di posizione ricopra Ibrahimovic, se una di comando posizione di comando o se deve rispondere a Redbird per quanto riguarda l’aspetto pubblicitario. Non so se abbia responsabilità dirette sulla prima squadra. Gimenez? Non lo conosco benissimo, ho visto degli spezzoni ma non me la sento di dare un giudizio approfondito. Mi auguro sia il futuro, ma ora il problema è di squadra”. Leggi anche le parole di Fabio Capello sul campionato della Juventus <<<