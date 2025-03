Capello: “La Juve è in corsa per lo scudetto, squadra in crescita”

La Juve è quarta in classifica a -6 dall'Inter prima: la lotta scudetto è ancora apertissima. Le parole di Capello

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato la lotta scudetto in Serie A: “Quattro squadre a giocarsi lo scudetto, un equilibrio mai visto, e siamo a marzo. Non si sa chi durerà di più… Così è davvero bello, avvincente. Juventus in corsa? Assolutamente sì, la Juve è tornata ed è sempre…la Juve. Certo, tra le prime quattro è la più lontana dalla vetta ma è anche vero che a questo punto della stagione non avevamo mai visto una quarta in classifica a soli sei punti dal primo posto”.

Juve, le parole di Capello sulla lotta scudetto

“Quella bianconera è una squadra in crescita – ha continuato Capello –, fresca, non ha più le coppe e gioca un altro calcio rispetto a poco tempo fa. Adesso la squadra di Motta va in verticale, vedo giocatori che in campo si muovono con più libertà e fantasia. Il risultato è un gioco più imprevedibile, con più occasioni nell’area avversaria. Se Thiago avrà chiuso il laboratorio, diciamo così, i bianconeri potranno trovare continuità e guadagnare fiducia. In una Serie A così equilibrata anche questi aspetti possono fare la differenza”. Nel frattempo arriva una bomba su Kolo Muani: il giocatore ha deciso che… <<<