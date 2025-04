Vignola: “Juve, con la Roma è un ottimo test”

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Igor Tudor.

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “E’ una partita molto difficile per la Juve. Vedo in questo momento favorita la Roma, perchè arriva sì da dietro ma con grande entusiasmo. Alla Juve c’è stato un cambio di rotta repentino e inaspettato, ha vinto contro il Genoa, avversario modesto, e questo può essere un test per capire se la Juve ha cambiato veramente registro. Non può permettersi altri errori per il quarto posto però. Sarà una partita difficile per i bianconeri, ma potrebbe avere sempre in canna il colpo vincente, se gioca con una certa umiltà”.

Sulla sfida con la Roma

"Nel nuovo corso di questa Juventus, con Tudor che ha ridato fiducia a Vlahovic anche per non farlo svalutare, sicuramente la coppia Yildiz-Vlahovic può essere quella decisiva. E spero che la difesa bianconera torni in forma come a inizio stagione o saranno problemi seri. Visto il progetto Juve a inizio anno, dove si puntava molto su Motta, non mi sbilancerei molto sul nome del tecnico. Tudor deve centrare la Champions altrimenti sarebbe un tracollo finanziario. Per quanto riguarda la Roma, tutto dipenderà da Ranieri. Si deciderà tutto alla fine del campionato. Se Tudor dovesse far bene, la Juve potrebbe pensarci davvero di tenerlo".