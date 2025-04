Juve, Kalulu: “Torino città meravigliosa. Più bella di Milano”

Kalulu ha parlato del suo ambientamento nella città di Torino: per il difensore della Juve, il capoluogo piemontese sarebbe meglio di Milano

Ospite a Small Talk il podcast lanciato dallo Juventus Creator Lab, Pierre Kalulu, difensore centrale della Juventus, ha parlato del suo ambientamento nella città di Torino. Ecco cosa ha detto: “La prima volta che sono venuto in centro l’ho trovato molto bello, come una città francese. Sono rimasto davvero colpito e poi c’è anche il fiume. È una città piacevole, la gente tranquilla e vive la sua vita. La città è bellissima. Per me Torino, dal punto di vista estetico, è più bella di Milano. A Milano ci sono più cose da fare, ma Torino è davvero meravigliosa”.

Kalulu: “A Torino mi piace stare spesso da solo”

Inoltre, sul suo modo di vivere la città, Kalulu ha anche aggiunto: "Da quando sono in Italia, ho imparato a stare spesso da solo. All'inizio è stato un po' strano. Sono nato in una famiglia numerosa, e a casa c'era sempre un po' di casino e tante cose da fare. Arrivo in Italia: sono entrato nel mio nuovo appartamento e da solo è stato un po' strano. Col tempo mi sono abituato e adesso mi piace. Vai al ristorante da solo a volte? Sì mi piace. Sinceramente, all'inizio era strano quando dicevo che ero da solo, mi sembrava strano. Col tempo però capisci che la gente non interessa davvero, quindi posso andare da solo anche al cinema o dovunque voglia, se vado con qualcuno da qualche parte è perché lo voglio, se no vado da solo".