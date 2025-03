Juventus, cessione clamorosa: “Appena arrivato, può partire”

La Juventus starebbe lavorando su più fronti per provare a costruire qualcosa di grande in sede di calciomercato. Ma occhio alle cessioni

La Juventus riprende fiato. La vittoria sul Verona per 2 a 0 ha placato l’umore nero che si stava permeando alla Continassa dopo la doppia delusione di Champions League e Coppa Italia: entrambe le competizioni, infatti, sono state salutate anzitempo. Soprattutto il ko contro l’Empoli, clamoroso e inaspettato, ha contribuito a creare un ambiente di messa in discussione di tutto e di tutti. La vittoria di ieri, dicevamo, ridà linfa e speranza. Anche perché, ironia di un campionato piuttosto equilibrato, la squadra si trova addirittura a una manciata di punti dalla vetta. Sono solamente sei i punti di distanza dall’Inter nei confronti di cui si può anche vantare un vantaggio competitivo negli scontri diretti. Ora, meglio evitare i voli pindarici di una Juve in lotta per il titolo. Ma sicuramente, per la corsa ai posti Champions League, minimo sindacabile richiesto a Thiago Motta, c’è. Ecco, nonostante tutto questo, però, i dubbi sul futuro non si sono placati come per magia. Anzi.

Juventus: tre esclusioni eccellenti a giugno? / News calciomercato

L'impressione è che l'intera rosa – così come l'allenatore – sia in discussione. E che la maggior parte delle decisioni relative a chi è dentro e chi è fuori dal progetto verranno prese nei prossimi tre mesi. Secondo Calciomercato.com gli osservati speciali, tra gli altri, sarebbero tre: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il primo, tra tutti, si è reso protagonista negativo della prima parte di stagione. Le prestazioni fin qui fornite non sono bastevoli a fruttare i 40 milioni di euro che la Juventus ha speso la scorsa estate per strapparlo all'Atalanta. Ieri ha segnato, vero, ma un gol non fa primavera. Koopmeiners ha ancora molto da dimostrare se vuole far parte della Juve della prossima stagione. La società si aspetta altri gol, altri assist, altre giocate. Il suo futuro e nelle sue stesse mani.