Vignola: "Juve? Mi sponsorizzò Platini. Su Boniperti..."

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Il mio arrivo alla Juventus? Diciamo che mi ha sponsorizzato Platini. In un’intervista Michel disse che ero tra i giovani più promettenti della serie A, così anche Boniperti si convinse. Dietro la mia scrivania, tengo una foto, ci siamo noi della Juve che festeggiamo in campo quella Coppa delle Coppe. Ogni tanto mi giro, la guardo e penso: ma che ci faccio io in mezzo a tutti quei campioni? Platini, Boniek, Paolino Rossi, Tardelli, Scirea, Gentile, Cabrini. Dai, diciamolo, sembra un foto montaggio, anzi, un meme”.

Su Trapattoni

"Unico nel gestire lo spogliatoio. Discuteva spesso con Boniek. Zibì si lamentava perché nei finali di partita, quando eravamo in vantaggio, lo sostituiva e inseriva un difensore. Il Trap il martedì partiva con uno di quei discorsi suoi, sbraitava, batteva i pugni, non si capiva niente di quello che diceva, intuivamo solo che era molto arrabbiato. Basilea? Segnai il gol dell'1-0, poi feci l'assist per il gol della vittoria di Boniek. Ma quel 1984 è stato un anno speciale. In Coppa delle Coppe giocai da titolare anche la semifinale con il Manchester United, quell'estate andai con l'Olimpica azzurra ai Giochi di Los Angeles. E in campionato ad aprile fui decisivo nella corsa allo scudetto, con una doppietta all'Udinese e un rigore all'ultimo minuto alla Fiorentina".