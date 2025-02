Cobolli Gigli: “Juventus non favorita per il passaggio agli ottavi”

Cobolli Gigli ha parlato delle chance qualificazione della Juve agli ottavi di Champions: per l'ex presidente, i bianconeri non sono favoriti

Intervistato a 1 Football Club, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato delle chance qualificazioni per gli ottavi di finale di Champions League della Juventus a seguito della vittoria nel match d’andata play off contro il Psv Eindhoven. Ecco le sue parole: “La Juve non è sicuramente favorita. Giocare in casa loro non è semplice, e la Juventus dovrà tirare fuori tutta la grinta che ha, cosa che forse non ha dimostrato completamente nella partita di ieri. Poteva finire con qualche rete in più di vantaggio per i bianconeri”.

Cobolli Gigli: “Sorge qualche dubbio sulle scelte di formazione di Thiago Motta”

Inoltre, sulla partita, l'ex presidente della Juventus ha aggiunto: "Kolo Muani si è dato da fare, sicuramente. Non possiamo pretendere che ogni partita sia decisiva per lui. Qualche dubbio, però, l'ho avuto sulla formazione scelta da Thiago Motta e sul fatto che Vlahovic venga sempre schierato negli ultimi dieci minuti. Da tifoso, e non da tecnico, non mi è molto chiaro. Vlahovic accostato al Napoli? Mi sembrerebbe strano che De Laurentiis offrisse 12 milioni netti a Vlahovic dopo essersi liberato – tecnicamente parlando – di Osimhen. A quel punto, avrei tenuto Osimhen e gli avrei dato lo stesso stipendio. Anzi, probabilmente Osimhen è pure più forte di Vlahovic dal punto di vista realizzativo".