Juventus, le statistiche della gara con il PSV

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il PSV.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Per la prima volta la Juventus ha vinto tre partite consecutive in tutte le competizioni sotto la gestione di Thiago Motta (vs Empoli e Como in Serie A e PSV Eindhoven in Champions League). A 21 anni e 26 giorni, Samuel Mbangula è diventato il più giovane giocatore a segnare per la Juventus in un turno ad eliminazione diretta della UEFA Champions League/Coppa dei Campioni.

Nessun centrocampista ha segnato più gol casalinghi in questa edizione della Champions League rispetto a Weston McKennie (tre, come Florian Wirtz e Malick Tillman) – nella storia della competizione, tra i centrocampisti della Juventus solamente Arturo Vidal (cinque nel 2013/14) ha segnato più reti interne in una singola edizione del torneo.

Tutti e tre i gol di Weston Mckennie in questa UEFA Champions League sono arrivati in partite casalinghe: l’ultimo giocatore della Juventus con più gol realizzati in gare interne in una singola edizione del torneo è stato Cristiano Ronaldo (cinque) nel 2018-19″.

Le altre statistiche

"Weston McKennie ha segnato tre gol in questa Champions League, stabilendo il suo nuovo record di marcature in una singola edizione della competizione. A 21 anni e 26 giorni, Samuel Mbangula è diventato il più giovane giocatore belga a segnare nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. In questa Champions League solamente il PSG (tre) conta più giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno segnato almeno un gol rispetto alla Juventus (due: Kenan Yildiz e Samuel Mbangula). Weston McKennie ha segnato tutti e tre i suoi gol in questa edizione della Champions League in casa: i precedenti quattro realizzati in carriera dall'americano nella competizione erano arrivati tutti in trasferta".