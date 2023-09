Vidal, l’ex Juve non ha dubbi: “Milan-Newcastle peggior partita della storia”

Intervenuto sul canale Twitch di Red Gol l'ex Juve Arturo Vidal ha detto: " Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League, quella tra Milan e Newcastle . Non come quella tra Porto e Shakhtar, grandioso. Noioso il City, come sempre"

"Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno fatto arrabbiare da morire", ha concluso l'ex Juve.