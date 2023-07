L’ex Juve Vidal contro Sampaoli: “E’ un allenatore perdente”

Arturo Vidal, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla sua ex squadra, il Flamengo, criticando aspramente l'allenatore.

Ecco le sue parole al veleno contro l'ex Commissario tecnico, reo di non averlo fatto giocare anche quando il cileno era in condizione: "Spero di avere più opportunità di giocare. Nonostante mi sentissi pronto, sono stato poco utilizzato negli ultimi mesi a causa di un allenatore che non sa apprezzare i suoi giocatori.