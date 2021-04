La review del gol di Cristiano Ronaldo

Il gol di CR7

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus, ha pubblicato un articolo in cui ha fatto rivivere a tutti i tifosi bianconeri la bellissima azione che ha portato alla rete di Cristiano Ronaldo di ieri sera: "Nel recupero della terza giornata di campionato, la Juventus supera per 2 a 1 il Napoli, in una gara in cui i padroni di casa, nel primo tempo, hanno creato diverse palle gol andando in vantaggio grazie ad una splendida giocata di Chiesa finalizzata da CR7. Andiamo a rivedere l’azione.

La Juventus si sistema con il 4-4-2 con Morata e Ronaldo di punta e la linea di centrocampo formata da Cuadrado, Bentancur, Rabiot e Chiesa. I due esterni sono bravi ad alzare spesso il proprio baricentro e a scambiarsi posizione. In occasione del gol del vantaggio Chiesa e Cuadrado non solo si alzano sulla linea degli attaccanti ma si scambiano la posizione con il colombiano sulla sinistra e l’ex viola sulla destra. Chiesa in mezzo a due giocatori è bravissimo ad andare via (grazie anche ad un tunnel su Hysaj) e guadagnare lo spazio per il cross. Tempo di dare un’occhiata in mezzo all’area di rigore e Ronaldo si stacca dalla marcatura di Rrahmani, con un passo indietro rispetto alla porta. Sulla palla rasoterra di Chiesa CR7 batte di prima di destro realizzando la rete del vantaggio".

Dopo la vittoria contro il Napoli ha parlato in sala stampa il tecnico Andrea Pirlo: "Abbiamo lasciato molti punti per strada perché non sempre abbiamo saputo essere incisivi, soprattutto in partite sulla carta più abbordabili e, in un campionato in cui tutte le squadre sono preparate al massimo, non te lo puoi permettere. Con lo spirito di oggi, con questa voglia di vincere e sacrificarsi per il compagno alla fine porti a casa i risultati. Oggi abbiamo scelto questo tipo di atteggiamento tattico, con Danilo a fare il centrocampista aggiunto per liberare spazio in ampiezza".