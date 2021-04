Ronaldo nervoso, maglia a terra: festa per i 100 gol rimandata

Ronaldo nervoso nel post partita

redazionejuvenews

"La Juventus cala il tris contro il Genoa all’Allianz Stadium e fa un passo importante per la corsa per la qualificazione in Champions League. Nonostante il blackout nella ripresa, dove la formazione di Pirlo ha rischiato più di una volta di pareggiare il match, Kulusevski, Morata e McKennie ipotecano il risultato e riportano i tre punti a casa. Tuttavia, a fine partita Cristiano Ronaldo è apparso nervoso e parecchio stizzito per una rete cercata più di una volta ma che non è arrivata, nonostante le molteplici occasioni ed un palo preso a porta vuota in occasione della rete di Morata.

"Nonostante la vittoria meritata, dopo una partita dominata in gran parte, Ronaldo non è apparso contento. Il portoghese, infatti, si è tolto la maglietta e l'ha gettata a terra. Un gesto che ha fatto arrabbiare i tifosi che hanno sottolineato che “La maglia viene prima di tutto, che ti chiami Ronaldo o Pelé”. Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni di ciò che è realmente avvenuto, il cinque volte pallone d’oro ha buttata la maglia in direzione di un raccattapalle che gliela aveva chiesta prima della fina del match. Nel mentre è caduta a terra, pronta per essere racconta.

"Nonostante ciò, rimane il nervosismo di Ronaldo, sottolineato anche da Andrea Pirlo nel post gara: "Era arrabbiato perché non è riuscito a fare gol. aveva visto che potevano esserci delle occasioni per andare in rete ed è normale che un giocatore del suo calibro voglia sempre migliorare. Quando uno vuole migliorarsi è normale che poi si arrabbi. I campioni come lui devono avere sempre degli obiettivi in testa. Lui ha la possibilità ogni anno di vincere la gara, oggi ha avuto delle occasioni in cui poteva segnare ma non è riuscito a farlo, gli obiettivi personali devono essere sempre all'interno di una squadra se Ronaldo fa 35 gol aiuta la Juve a vincere le partite".