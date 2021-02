Verso Verona, le ultime sulla probabile formazione bianconera

Ecco chi dovrebbe scendere in campo questa sera

redazionejuvenews

Il successo di lunedì sera contro il Crotone, firmato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dal gol nel secondo tempo di Weston McKennie, è ormai stato archiviato e la Juve guarda al futuro. I bianconeri torneranno in campo già questa sera al "Marcantonio Betegodi" per affrontare l'Hellas Verona, reduce dal 2-2 subito al 94' in casa del Genoa. La squadra di Andrea Pirlo, al momento al terzo posto in classifica, ha bisogno di tre punti per avvicinare la vetta, al momento occupata dall'Inter, in vantaggio di otto punti. Il mister, però, dovrà fare i conti con le tante indisposizioni in casa.

Alla lista dei convocati, infatti, mancano gli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala, oltre allo squalificato Danilo e ad Alvaro Morata, colpito da un virus che non gli ha permesso di lavorare con i compagni nell'ultima settimana, costringendolo a dare forfait anche per la trasferta in terra veneta, senza neanche la possibilità di sedersi in panchina. Pirlo sarà quindi costretto a schierare in campo una formazione rimaneggiata, tenendo conto anche dei prossimi impegni, a cominciare da quello con lo Spezia di martedì sera.

Tra i pali, dopo il turno di riposo di lunedì scorso, Wojciech Szczesny rileverà Gianluigi Buffon. Linea a quattro difensiva con il giovane rumeno Radu Dragusin nell'insolita posizione di terzino destro, con Federico Bernardeschi sulla fascia opposta. Al centro la coppia formata da Matthijs De Ligt e Merih Demiral. A centrocampo l'unico sicuro del posto è Federico Chiesa, che agirà sulla destra. A sinistra dovrebbe esserci Aaron Ramsey, con Adrien Rabiot e Weston McKennie a formare la diga in mezzo al campo (probabile turno di riposo per Rodrigo Bentancur). In avanti la coppia offensiva è obbligata. Al fianco del solito Cristiano Ronaldo, che non ha un turno di riposo da ormai diversi mesi, ci sarà Dejan Kulusevski.