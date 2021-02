Zazzaroni: “Assisteremo ad un ridimensionamento della Juve”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato a tutto tondo dell'attuale campionato

SUL NAPOLI - " E'una squadra in confusione e questo è un dato di fatto. Hanno preso un gol in un modo assurdo e a quel punto lì diventa un casino la partita. È una squadra che non sta bene e una squadra che non sta bene fa l’arrembaggio confuso. Gattuso confermato? Il problema è un altro. È chiaro ed evidente che nella testa del presidente c’è qualcosa di nuovo per il prossimo anno. Quindi si va avanti cercando di non perdere questo quarto posto. Ed è difficile. Non so se questa squadra ha la fiducia dentro di sé per farlo, ma bisogna augurarselo. Il Napoli deve ritrovare gli stimoli giusti. Hai delle partite importanti e devi tirare fuori qualcosa di importante. Chi prendi oggi?! Chi è che arriva oggi a Napoli per fare 4 mesi!? Nessuno. Spalletti? Spalletti secondo voi risolve il problema!? Spalletti forse non è nemmeno l’idea che hanno in testa. Benitez? Se ADL avesse la risposta definitiva di Benitez, aspetterebbe!? Benitez che dice di che non può parlare, bene ci faccia sapere se vuole venire.