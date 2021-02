Juventus Women, Guarino: “Col San Marino serve concentrazione”

L'allenatrice ha analizzato la sfida di domani contro il San Marino

San Marino? Il San Marino è una squadra ben organizzata e di certo non scende in campo per regalare punti alle avversarie. In casa loro vorranno ottenere il massimo, dovremo avere pazienza e forza di scendere in campo con la giusta concentrazione se vogliamo portare a casa il risultato giusto. Strategia di gioco? In queste partite devi saper fare il gioco e mettere in campo le energie fisiche e mentali necessarie, poi c’è l’avversario che cambia in base ai momenti della partita. Bisogna essere brave a leggere i vari cambiamenti e a tenere alta la concentrazione. Milan? Con le rossonere sarà una gara come le altre. Certo è che, però, si tratta di una partita di cartello di cartello tra due squadre di vertice. Ma prima si passa da San Marino: quando si scende in campo si pensa una partita alla volta, pensiamo a San Marino poi vedremo il resto".