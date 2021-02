Verso la Roma, le probabili scelte di formazione di Pirlo

TORINO- Ormai smaltita l’euforia per il successo esterno di “San Siro”, che ha portato la squadra con un piede alla finale di Coppa Italia, la Juventus è tornata a lavorare mettendo nel mirino la partita contro la Roma. Sabato alle ore 18.00, all'”Allianz Stadium”, Cristiano Ronaldo e compagni ospiteranno la squadra di Fonseca, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per rimanere nella scia del Milan capolista e sperare ancora nel decimo scudetto consecutivo. Rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Inter, Andrea Pirlo sta pensando di far ruotare ancora gli uomini a sua disposizione, visto anche il ciclo di ferro che attende i campioni d’Italia in carica da qui a fine febbraio.

Come riportato da Tuttosport, tra i pali tornerà Szczesny dopo il turno di riposo, con Buffon candidato a scendere in campo ancora una volta in Coppa Italia. Davanti al numero uno polacco potrebbe vedersi una linea difensiva cambiata per 3/4 rispetto all’Inter. Confermato Juan Cuadrado sulla fascia destra, a sinistra Danilo dovrebbe prendere il posto di Alex Sandro, mentre Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono pronti a rilevare Merih Demiral e Matthijs De Ligt. A centrocampo, vista l’indisponibilità per squalifica di Rodrigo Bentancur, si rivedrà dal primo minuto Arthur in coppia con Adrien Rabiot. Sulle fasce, a destra, l’intoccabile Weston McKennie, ormai a tutti gli effetti uno dei titolari di questa squadra, mentre sulla sinistra si rivedrà Federico Chiesa al posto di Federico Bernardeschi. In avanti, a far coppia con il solito Cristiano Ronaldo, mattatore nella serata di “San Siro”, tornerà lo spagnolo Alvaro Morata in sostituzione di Dejan Kulusevski. Ancora indisponibile, invece, Paulo Dybala.

