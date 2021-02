Buffon rischia un altro deferimento: presunta blasfemia nel match con l’Inter

TORINO – Nella settimana della sua presenza numero 1100 da professionista, Gianluigi Buffon potrebbe trovarsi di fronte ad un altro problema. Due giorni fa è arrivata la vittoria contro l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia e, grazie anche alle sue parate, la Juventus ha fatto un bel passo in avanti per la conquista del pass alla finalissima. In caso di passaggio del turno, i bianconeri potrebbero affrontare la vincente tra Napoli ed Atalanta. Questa mattina, però, sono arrivate delle notizie tutt’altro che positive riguardo al numero 77 della Vecchia Signora. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Buffon rischierebbe un altro deferimento.

In occasione della rete dell’1-0 nella sfida di martedì, messa a segno da Lautaro Martinez, ci sarebbe stata una presunta blasfemia da parte del portiere juventino. La bestemmia non sarebbe stata colta dall’arbitro del match Calvarese, ma i microfoni della Rai a bordo campo avrebbero colto questa frase. Un’eventualità, questa, che potrebbe creare non pochi problemi al giocatore e alla squadra. Questo perché non sarebbe la prima volta in cui l’estremo difensore bianconero si rende protagonista di episodi del genere.

Infatti, il 26 gennaio era arrivato un altro deferimento per Buffon, sempre per una presunta espressione blasfema. In quell’occasione, la frase era stata pronunciata durante il match del Tardini contro il Parma: il portiere l’avrebbe rivolta al compagno di squadra Manolo Portanova. Pertanto, all’orizzonte si prospetta un’altra possibile sanzione per Gigi. Nonostante questo, però, la sua presenza a 43 anni continua ad essere determinante per la Juventus, che è ancora in corsa su tutti e tre i fronti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<