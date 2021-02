Marchisio: “Mi vedo dietro la scrivania. La Juve ha tante opzioni, Pogba e Locatelli li vedrei bene a Torino”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW della Juventus e del momento presente e futuro della squadra bianconera: “In questi anni ho avuto modo di ragionare con attenzione a ciò che mi sarebbe piaciuto fare nel mondo del calcio, ma più in generale dello sport. Non mi vedo un professionista di “campo”, quanto piuttosto da scrivania. Per questo ho deciso di mettermi a studiare sodo, per chissà magari poter dare una mano un giorno a livello federale o associativo. La Juventus è sempre nel mio cuore, prima di tutto sono un grande tifoso bianconero e la seguo sempre con affetto assoluto. Nella vita mai dire mai”.

“La brutta sconfitta dei bianconeri contro l’Inter in campionato poteva rappresentare un macigno difficile da togliersi di dosso e invece la risposte sono arrivate sin da subito con il primo trofeo messo in bacheca. Il dna della Juve è sempre lo stesso: vincere. È una squadra fatta di grandi campioni e grandi persone, non avevo dubbi sulla reazione dopo quella sconfitta. Quando hai giocatori di un certo spessore, rialzarsi dopo un passo falso è fin più semplice. Le motivazioni vengono da sole”.

“Non so dire cosa faranno Buffon e Chiellini nell’immediato futuro, ma le loro prestazioni parlano per loro. Hanno una tale tranquillità e sicurezza che ancora oggi sono due elementi importantissimi. In certi casi la carta d’identità è soltanto un numero. A centrocampo sicuramente stanno facendo bene, ma la Juve ha tante carte nel proprio mazzo e soprattutto vanta una rosa molto profonda. Pirlo stima molto Ramsey, che non è il classico trequartista ma è in grado di fare da collante tra attacco e centrocampo. Il gallese è un giocatore dotato di grande intelligenza tattica. E non dimenticherei nemmeno Rabiot: ha potenzialità inespresse e sa far bene le due fasi. Pirlo può aiutarlo tantissimo nella sua crescita. McKennie è un giocatore di grande atletismo, in grado di dare intensità alla squadra. Lotta, combatte su ogni pallone ed è forte anche in interdizione. Deve ancora crescere tecnicamente, ma la strada è tracciata…”.

“Pogba e Locatelli? Paul conosce l’ambiente e a Torino ha lasciato uno splendido ricordo. Parliamo di un ragazzo che si è integrato benissimo con società, tifosi e compagni e quindi non mi stupiscono le tante voci di mercato: le sue doti non le scopro certo io. Locatelli ha invece completato il suo processo di maturazione. Mentalmente è un giocatore diverso rispetto a quello del Milan. Ora è dentro la partita, sa dettare i tempi ed è bravo a leggere le diverse fasi di un incontro. Vedrei bene entrambi in bianco e nero.”

“Dybala è un ragazzo con delle qualità straordinarie e con un talento cristallino. Il mio consiglio è di continuare a lavorare duro, come ha sempre fatto. Non dimentichiamoci che parliamo del giocatore forse più decisivo nella passata stagione, ma nel calcio spesso si danno giudizi frettolosi, sull’onda di un paio di prestazioni. È difficile ipotizzare un tridente, ma per un allenatore questi sono finti problemi. Quando c’è abbondanza di talento, una soluzione si trova sempre”.

“Europei? Credo che Mancini abbia le idee abbastanza chiare e che i 23 convocati non si discosteranno molto da quelli attesi. L’Italia può far bene, perché esprime un gioco corale di ottimo livello. Mancini ha dato energia e frizzantezza ed è riuscito a creare un bel gruppo. Barella in questa stagione si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti non solo nel panorama italiano: belle notizie per il Commissario Tecnico.”

