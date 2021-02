Verso Juventus-Crotone: il probabile undici bianconero

Ecco la probabile formazione bianconera che scenderà in campo lunedì sera con il Crotone

Giorno di riposo per la Juventus , che ieri è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di lunedì sera al Crotone, positicipo di questa quarta giornata di ritorno del campionato. Mister Andrea Pirlo ha concesso 24 ore di stacco ai suoi ragazzi, che torneranno ad allenarsi nella giornata di domani. Il match contro la formazione calabrese, dopo il ko della scorsa settimana a Napoli, assume la forma di una gara da non sbagliare assolutamente, con la vittoria che è ormai un obbligo.

La vetta della classifica, occupata ora dall'Inter che domenica ha scavalcato il Milan vincendo a "San Siro" con la Lazio, è infatti ora distante ben otto punti, mentre il secondo posto occupato dai rossoneri è distante sette lunghezze. C'è poi la Roma che, vincendo contro l'Udinese, ha approfittato del passo falso di Cristiano Ronaldo e compagni, tornando al terzo posto dopo averlo perso in seguito al ko rimediato all'"Allianz Stadium". Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo dall'inizio, Pirlo dovrebbe fare ampio uso del turnover visti anche i tanti indisponibili. Lunedì sera mancheranno infatti Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Rabiot (squalificato).

Tra i pali dovrebbe esserci spazio per Buffon, con Szczesny destinato alla panchina per un turno di riposo. Linea difensiva a quattro quasi obbligata, con Danilo e Frabotta (Alex Sandro non al meglio dopo Oporto) sulle fasce e la coppia centrale formata da De Ligt e Demiral. A centrocampo, vista l'assenza di Rabiot e Arthur, McKennie dovrebbe agire in mediana insieme a Bentancur. L'uruguaiano non è però al meglio e potrebbe essere rimpiazzato dal giovane Fagioli. Sulle fasce invece Chiesa e Bernardeschi. In avanti l'unico sicuro del posto è il solito Cristiano Ronaldo, che farà coppia con uno tra Kulusevski (favorito) e Morata. Nella ripresa potrebbe poi esserci spazio per Dybala, da poco rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per un mese.