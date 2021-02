Il punto sugli infortunati bianconeri

Andrea Pirlo ancora alle prese con molte assenze

Dybala, ma così non è stato: se l'argentino e il gallese sono tornati a disposizione con il Porto, e potrebbero trovare spazio lunedì, Pirlo dovrà fare i conti per la partita contro il Crotone con molte assenze, anche pesanti. In difesa mancheranno infatti sia Giorgio Chiellini che Leonardo Bonucci, con Juan Cuadrado anche ai box: per il capitano gli esami di ieri hanno escluso lesioni al polpaccio, ma il recupero non avverrà prima dell'inizio di marzo. Stessa situazione per il numero 19 e per Juan Cuadrado, che puntano la Lazio o al massimo la partita di ritorno contro il Porto. Discorso diverso per Arthur: il brasiliano è alle prese con la calcificazione creatasi tra la tibia e il perone, e dovrebbe averne ancora per due settimane.