Tutti pazzi per Kean: la Juve sogna ancora il ritorno

Le ultime prestazioni del ragazzo hanno aumentato il rammarico per la sua cessione nel 2019. Ma si spera ancora in un ritorno in futuro

redazionejuvenews

L'uomo del momento, dopo questa prima settimana degli ottavi di Champions League, è sicuramente Moise Kean. Il giovane attaccante è stato protagonista nel largo successo del Psg, che al "Camp Nou" ha schiantato per 4-1 il Barcellona, ipotecando di fatto il passaggio al prossimo turno. Un gol e tante giocate di grande livello che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria, certificando una grande intesa con Mbappè e una maturità calcistica ormai trovata dopo le difficoltà riscontrate l'anno passato all'Everton.

Inevitabile il rammarico dell'ambiente juventino, dal quale il centravanti di Vercelli si è separato nell'estate del 2019 per volare oltremanica in cambio di 27,5 milioni di euro più bonus. Un divorzio che, come dichiarato dal fratello Giovanni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivato per una scelta fatta dall'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri: "La Juve non voleva cedere Moise, non c'erano motivi economici alle spalle. Penso che sia stata una scelta di Sarri. Se fosse rimasto Allegri non sarebbe partito".

Le tante voci della scorsa estate, che volevano Kean pronto a tornare a Torino, si sono poi infrante all'annuncio del passaggio in prestito con diritto di riscatto al Psg. Ma, secondo quanto riferito da Tuttosport, in casa Juve si continua a cullare il sogno di riavere a disposizione il giovane classe 2000. Molto dipenderà dalle future mosse di Everton e Psg. Nel caso in cui il club parigino dovesse davvero riuscire a mettere a segno il colpaccio Messi, inevitabilmente lo spazio per il giovane italiano in campo sarebbe ridotto e addirittura potrebbe non essere esercitato il riscatto. Un ritorno all'Everton, si sa, non sembra essere la soluzione più gradita al ragazzo, che non ha mai legato particolarmente con il tecnico Ancelotti. Ecco quindi che si riaprirebbe la pista juventina. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, ma quello che è sicuro è che la Juve pensa sempre a Kean.