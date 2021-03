Sconcerti: “Pirlo più che inventore sembra alchimista, sua Juve sembra superiore al Milan”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato attraverso il suo editoriale per il Corriere della Sera di vari temi, tra cui la lotta per la conquista del campionato di Serie A: "Per capire quello che sta accadendo bisogna abbandonare i risultati di giornata e andare più lontano. Sono oltre due mesi che Atalanta e Inter camminano alla stessa velocità, punto dopo punto. Vuol dire che la migliore Inter della stagione non ha preso un punto all’Atalanta, ma anche che in 11 partite l’Atalanta non ha recuperato niente. Prendiamo il Milan. La sua vittoria a Verona significa molto, soprattutto significa resistenza. Il Milan vince sempre in trasferta perché è eccezionale nel soffocare gli altri. Questo gli viene da avere una squadra corta e di buona qualità. Credo sia la squadra a cui sono stati via via tolti i giocatori più importanti, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, toccando al minimo la differenza. È messa bene in campo, ogni giocatore, si occupa dei suoi metri quadri. E fa dare il minimo agli avversari. Ma in 11 partite il Milan ha perso 6 punti dalla Juve e 4 dall’Inter, entrambe con una partita in meno. Questi punteggi sono immarcabili in certe zone di classifica.