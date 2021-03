Toni: “Con Morata in campo la Juve ha cambiato marcia”

L’ex attaccante della Juve ha parlato

“Con Morata in campo la Juventus ha cambiato marcia: è andato in gol con lo Spezia e con la Lazio grazie a una doppietta ha deciso il match. Lui è l’attaccante più completo della Juventus,che dà profondità. Ronaldo è importante, chiaro, ma anche Morata è necessario per poter recuperare punti sullo Scudetto e in Champions League".