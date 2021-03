Pirlo: “Siamo scesi in campo 20 minuti dopo ma abbiamo reagito benissimo. Martedì non possiamo sbagliare”

L'allenatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita

SULLA PARTITA - "Siamo partiti male ma siamo stati bravi a reagire subito. Non abbiamo pensato alla partita di martedì, avevamo i giocatori contati. Cuadrado lo abbiamo recuperato in extremis, Arthur non è ancora al meglio ma sono stati tutti molto bravi. Ci portiamo dietro un pò tutto ma la cosa piu importante erano i tre punti. Ho avuto grande disponibilità da tutti, da Danilo in mezzo al campo a Bernardeschi che è sempre lucido e si merita tutti i miei complimenti. La cosa che mi è piaciuta di piu è stata la reazione di squadra perche non ci stavamo ad essere sotto. Oggi abbiamo iniziato la partita con venti minuti di ritardo ma un pò di ambientamento era normale. Quando vai sotto è sempre difficile recuperare, loro erano anche riposati ma abbiamo fatto una partita importante, anche per la classifica. Sismo contenti di quello che abbiamo fatto".