Verso Cagliari, i convocati della Juventus: torna Danilo, fuori in cinque

Le scelte di Andrea Pirlo in vista della gara di domani

Vigilia di campionato per la Juventus che, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, sarà domani di scena a Cagliari. Match previsto per le ore 18.00 alla "Sardegna Arena" del capoluogo sardo, dove i ragazzi di Andrea Pirlo andranno a caccia di tre punti fondamentali per proseguire la rincorsa all'Inter, al momento in vetta alla classifica con dieci punti di vantaggio sui campioni d'Italia in carica. Partita delicata contro una squadra che, dall'arrivo in panchina di mister Leonardo Semplicial posto di Eusebio Di Francesco, ha decisamente cambiato marcia, allontanando almeno per il momento la zona calda della classifica.