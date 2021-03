Gallardo (dir. Marca): “Il Real non pensa al ritorno di Cristiano Ronaldo”

Le dichiarazioni del giornalista spagnolo

In seguito all'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, diverse sono le critiche piovute all'indirizzo della Juventus negli ultimi giorni. Il club bianconero, uscito per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale, è reo di non essere riuscito ad imporsi contro un avversario sulla carta abbordabile, ma che grazie al numero dei gol realizzati in trasferta ha poi staccato il pass verso i quarti. Sul banco degli imputati c'è soprattutto Cristiano Ronaldo .

Nonostante i tanti gol già messi a segno fin qui, Cr7 non ha brillato nel doppio confronto con i lusitani. In questi giorni, quindi, dalla Spagna sono rimbalzate clamorose voci che avrebbero voluto il numero 7 in procinto di fare ritorno a Madrid al termine di questa stagione, per riprendere il lavoro lasciato in sospeso nell'estate del 2018. Voci che, però, sembrano destinate a rimanere tali. Questo almeno è quanto afferma il direttore del quotidiano Marca, Juan Ignacio Gallardo, ai microfoni di Sky Sport:

"Qui in Spagna, da giorni, non si fa altro che parlare della notizia che ha lanciato Marca e della presunta voglia di Cristiano Ronaldo di fare ritorno al Real Madrid. L'entourage avrebbe già incontrato la dirigenza madrilena per comunicare la volontà di Cr7 di ritornare. Al momento, però, il club non può permettersi un'operazione di questo tipo, pertanto quello di Cristiano è destinato a rimanere solo un desiderio. Il Real ha infatti in testa altri due obiettivi, che sono Mbappé e Haaland. Vedremo poi come si svilupperà il mercato ma in questo momento, nonostante le tante critiche piovute per l'eliminazione dalla Champions League, tutto lascia pensare che il giocatore continuerà a militare nella Juventus e che questo suo desiderio di fare ritorno in Spagna non si concretizzerà. Ma nel calcio si sa, le cose possono cambiare velocemente...Ripeto, staremo a vedere come si svilupperà il mercato nei prossimi mesi".