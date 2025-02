Veronesi: “Motta? Peggior approccio di sempre alla Juve”

Sandro Veronesi, scrittore e tifoso della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta e Vlahovic.

Sandro Veronesi, tifoso della Juve e scrittore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “E’ stato il peggiore approccio di sempre di un allenatore della Juve. In 60 anni non ne ricordo uno più disastroso. Spero cambi trend, ma per ora giudizio molto negativo perché è presuntuoso, nessuno ci hai mai insegnato il nulla. Il mio giudizio è legato a vari livelli. Per esempio chiama i suoi giocatori per nome, poi non esita a farli fuori. Io non smetterò mai di tifare e spero prima o poi mi smentisca, ma al momento l’italo-brasiliano non si sta dimostrando un tecnico da Juve. Se per esempio centrasse quattro vittorie consecutive, magari cambierei idea su di lui. Non mi pare però ci siano i presupposti per essere ottimisti”.

Su Vlahovic

“Vlahovic? Credo non siano allenatori, a parte qualche guru, disposti a mettere in panchina un attaccante che comunque i suoi gol li fa. Già quest’anno ne ha segnati più di Zirkzee in tutta la stagione a Bologna. considerando inoltre che a giugno il serbo verrà ceduto, impiegandolo magari può fare qualche gol in Champions in modo da poterlo vendere ad un prezzo migliore”. Intanto le ultime notizie sulla Juve<<<