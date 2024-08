Verona, Zanetti: “Juve? Non dovremo concedere spazi”

Le parole dell'allenatore del Verona Zanetti in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve, l’allenatore del Verona Zanetti ha detto: “Il rischio è di avere alti e bassi. Il morale è alto ed è giusto che sia così, ma dobbiamo avere un tasso di umiltà altrettanto alto perché affrontiamo una squadra forte che ha dimostrato di essere in forma. In base alle partite giocherà chi se lo merita, bene i singoli ma chi vince è la squadra. Contro la Juventus non dovremo concedere spazi e ci concentreremo sul nostro modo di difendere”.

Verona, le parole di Zanetti verso la Juve

“Belahyane è entrato bene con il Napoli e meriterebbe di giocare, Coppola ha sempre l’atteggiamento giusto e può diventare importante per il calcio italiano. Frese ha fatto una buona partita difensiva con il Napoli ma ha avuto problemi con la palla fra i piedi, lo considero a disposizione come tutti”, ha concluso.