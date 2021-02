Douglas Costa: “Il primo anno ho faticato a capire Allegri. Juve al top in Serie A”

Il calciatore brasiliano ha parlato del suo presente e passato

Douglas Costa è poi passato a parlare della sua esperienza in Italia con la maglia della Juventus, che potrebbe riabbracciarlo la prossima estate a fine prestito: "Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore. Sto ancora imparando grazie ai tanti amici italiani che ho. La cosa curiosa è che lo parlo meglio da quando ho lasciato l’Italia. A Torino parlavo spagnolo con Dybala e non avevo tempo di imparare l’italiano. Allegri? Nel mio primo anno in Italia ho fatto fatica a capirlo ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo. Mi piacerebbe tornare in Italia, un paese che apprezzo tantissimo."