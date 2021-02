Champions League: Juve unica testa di serie a perdere la partita di andata

Tutte le squadre prime classificate ai gironi hanno vinto la loro partita tranne i bianconeri

La Juventus scenderà sabato in campo contro l'Hellas Verona nell'anticipo della ventiquattresima giornata di campionato, con i bianconeri che non possono più permettersi passi falsi e dovranno per forza vincere, per cercare di andare a riprendere l'Inter capolista distante 8 punti, anche se con un partita in più. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla vittoria contro il Crotone in campionato per 3-0, firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dal gol di Weston McKennie. Una vittoria che ha dato un'iniezioni di fiducia alla squadra bianconera, che era reduce dalle due sconfitte contro il Napoli in campionato e contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ieri sera si sono chiuse tutte le gare di andata degli ottavi di finale, e vedendo i rusltati emerge un dato che non farà sicuramente contenta la Juventus e Andrea Pirlo: delle teste di serie che avevano superato i gironi prime in classifica, solo la squadra di Torino ha perso la sua partita. Tutte le altre squadre teste di serie hanno infatti vinto la loro sfida fuori casa, spianandosi la strada in vista del ritorno e della qualificazione ai quarti di finale. Tutte tranne la Juventus, che si è complicata la vita andando a perdere per 2-1 al Do Dragao.

Il Livepool ha vinto per 0-2 sul campo del Lipsia in Germania, il PSG si è imposto con un perentorio 1-4 al Camp Nou contro il Barcellona; il Borussia Dortmund ha vinto per 2-3 in casa del Siviglia; e tra ieri e l'atro ieri il Bayern Monaco si è imposto all'Olimpico contro la Lazio per 1-4; il Chelsea ha vinto in casa dell'Atletico Madrid di Simeone per 0-1; e ieri sera il Manchester City ha chiuso il match contro il Borussia Mönchengladbach vincendo per 0-2, così come il Real Madrid si è imposto in casa dell'Atalanta per 0-1. I bianconeri saranno quindi l'unica testa di serie a dover rincorrere nella partita di ritorno, sperando in una vittoria che li porti alla fase successiva.