Veloso: “Ronaldo una leggenda. Per vincere con la Juve farei qualsiasi promessa”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Hellas Verona, prossimo avversario in campionato dei bianconeri

redazionejuvenews

Reduce dal successo in casa con il Crotone per 3-0, che ha permesso di scavalcare in un colpo solo Lazio, Atalanta e Roma, la Juventus si è ripresa il terzo posto in classifica. La squadra di Andrea Pirlo è ora quattro punti sotto il Milan e otto punti sotto l'Inter capolista, che vincendo il derby settimana scorsa ha allungato le distanze dai cugini rossoneri. Prossimo impegno in calendario per Cristiano Ronaldo e compagni è la trasferta in casa dell'Hellas Verona. Una gara difficile contro una squadra che gioca un buon calcio, che le permette di mettere in difficoltà anche avversari più blasonati. Non è un caso che, nella passata stagione, il gol proprio di Cr7 non sia bastato ad evitare la sconfitta. Tra i protagonisti di quel 2-1 gialloblù c'era Miguel Veloso, centrocampista portoghese intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport:

Il primo ricordo della vittoria dell’anno scorso? La gioia dei nostri tifosi. Dispiace tanto che non possano esserci. Il mondo è cambiato a causa di quello che è avvenuto. Sono lontani, ma li sentiamo vicini. È un motivo in più per noi per cercare di dare loro una grande soddisfazione. Riproviamoci. Juve? Per una vittoria farei qualsiasi promessa. Da quando sono arrivato siamo cresciuti tanto. E dobbiamo continuare allo stesso modo, a prescindere dall’avversario. Anche con la Juve.

Ronaldo? Cristiano è una leggenda. Uno lo guarda e pensa alle straordinarie qualità che ha, ma dietro a tutto c’è un’incredibile applicazione, una voglia di migliorarsi che non si esaurisce mai. Si allena sempre di più e sempre più forte per sostare in là il limite. Cristiano è un esempio per chiunque. Paragoni? Il mio mito è Lebron James, tifo per lui e credo che a voler fare un confronto, gli somiglia. In comune hanno la capacità di alzare l’asticella di giorno in giorno. Per Lebron ho una sconfinata ammirazione".